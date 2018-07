Miks proovida purjelauasõitu?

Hawaii pole surfamiseks ainus koht, Eesti mererannad võõrustavad huvilisi juba aastaid.

Üks suvisemaid spordialasid on surf. Alaliike on sel arvukalt, kuid purjelauasõit on üks neist, mis Eestis kanda kinnitanud ja eestlaste südametesse seilanud. Nagu nimigi reedab, on selle spordiala juures oluline puri, mille õige talitsemine viib sihile. Purjelauasõidu olemust selgitab Laulasmaal tegutsev koolitaja Kristjan Kiisk.

Mis alaga on tegu?

Kiisk: Purjelauaga sõitmine on selline omalaadne kogemus, mis hõivab kogu füüsise ja vaimu. Purjelauaga sõites on oluline tunnetada lainet ja keskkonda, milles viibid. Kuna keskkond kogu aeg muutub, siis millelegi kõrvalisele mõtlemine on välistatud, iga sõidukord on nagu restart ajule. Öeldakse, et lainesõit purjelauasõidus on see n-ö kuninglik ala: kõige raskem, dünaamilisem ja ägedam.

Kellele purjelauasõit harrastamiseks sobib?

Kiisk: Purjelauasõidu algkoolitusele tulekuks ei ole vaja mingisuguseid kindlaid eeldusi, piisab uudishimust selle laheda spordiala vastu. Meie juures Laulasmaal on alustajate vanus olnud 6–60 aastat ja kõik on kenasti hakkama saanud. Instruktor peab lihtsalt olema piisavalt pädev valima parimat ilma ja varustust.

Mis varustust on vaja?