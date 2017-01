USA-s Miamis toimuval purjetamise MK-etapil on Karl-Martin Rammo Laser klassis kolmanda päeva järel 6. kohal ning Ingrid Puusta RS:X klassis 12. kohal.

Laser Standard klassis purjetav Karl-Martin Rammo (ROPK/TJK) tegi täna läbi languse saabudes finišisse kohtadel 19 ja 25, kuid asub sellele vaatamata kokkuvõttes tublil kuuendal positsioonil 50 punktiga. Avapäeva lõpetas eestlane liidrina, teise päeva lõpuks oli teine.

Rammo kommentaar: "Sinine särk nii hästi ei istund ja mind toodi väikest viisi pilvedest maale tagasi. Käed-jalad olid tööd täis, sest esimestes krüssudes ei suutnud mitte üks raas tänase keerulise tuulega sina peale saada. Positiivne on see, et sellise, end mitterahuldava sõiduga ei kukkunud ma kaugemale kui 6ndaks ja mis veel parem, et olen võimeline päris kaugelt tagant end enamvähem kohtadele välja sõitma. Negatiivne on see, et ma sealt kaugelt tagant viimased 3 sõitu olen alustanud. Proovime homme selle asja tõusuteele tagasi pöörata, mis muud."

Laser klassis jätkab liidrina täna kaks sõitu võitnud prantslane Jean Baptiste Bernaz 14 punktiga.

RS:X purjelauad seilasid täna kolm sõitu, kus Ingrid Puusta (NYCS) sai kirja 13., 11. ja 12. koha. Kokkuvõttes on Ingrid 106 punktiga 12. kohal.

RS:X naiste klassis jätkab üheksa sõidu järel liidrina hiinlanna Yunxiu Lu 24 punktiga.

Miami MK etapp kestab pühapäevani, eelsõitude tulemuste põhjal selgunud iga klassi kümme parimat purjetavad topeltpunkte andvas medalisõidus RS:X klassis laupäeval ja Laser klassis pühapäeval.