Mereakadeemia tudengid tõid rahvusvaheliselt avamereregatilt kulla

TTÜ Eesti Mereakadeemia tudengid saavutasid nädalavahetusel lõppenud rahvusvahelisel avamereregatil The Tall Ship Races üldarvestuses oma klassis (D) esikoha.

The Tall Ships Races on pika ajalooga rahvusvaheline avamereregatt, mille peamine eesmärk on edendada noorte purjeõpet. Meeskonna liikmena olid oodatud ennekõike kuni 25-aastased noored ning varasem purjetamise kogemus ei olnud nõutud, sest võistluse käigus õpiti kogenud kaptenite käe all.

Kaptenitena sõitsid regatil Tuulelind kapten ning õppejõud Ringo Liepkalns ja mereakadeemia vilistlane, laevaohvitser, Andrei Matjukov. Mereakadeemia tudengeid nii Tallinna kui Kuressaare keskusest osales erinevatel etappidel kokku 30.

„Väga uhke tunne on! Esimest aastat osaleme ja tuleme kullaga tagasi, see ületas igasugused ootused,“ rõõmustas mereakadeemia direktor Roomet Leiger. „ Ma olen siiralt tänulik kõigile osalenud tudengitele ja kaptenitele. Ma tean, et see võit ei tulnud lihtsalt ja kõik andsid endast selle saavutuse nimel viimase. Mul on väga hea meel, et mereakadeemia sai oma tudengitele sellist kogemust pakkuda ja see ei jäänud kindlasti mitte viimaseks seesuguseks ettevõtmiseks,“ lisas Leiger.

Igal aastal toimub võistlus eri Euroopa piirkonnas. Kui 2016. aasta suvel purjetati Antwerpenist (Belgia) Cadizi (Hispaania), siis sel aastal toimus regatt Läänemerel ning laevastik purjetas Halmstadist (Rootsi) Szczecinisse (Poola), tehes vahepeatuse muuhulgas ka Tallinna Merepäevadel.

Regatil osales sadakond purjelaeva ja purjekat, Eesti Mereakadeemia võttis regatist osa esimest aastat. Kokku oli regatil kolm etappi, kus mereakadeemia saavutas teise, kolmanda ning esimese koha. Üldarvestuses võideti kuld.