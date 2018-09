Mati Sepp on maailma edetabelis 7. ja Karl-Martin Rammo 14. kohal

Match Race maailma edetabelis on Mati Sepp hoidmas seitsmendat positsiooni, kuid tema läbi ajaloo kõrgeim koht selles paremusjärjestuses on olnud kolmas. Esisajas on lisaks Harles Liiv 64. asetusega. Edetabeli kõrgeim koht kuulub Uus-Meremaa purjetajale Phil Robertsonile.

Laser Standard klassis on Karl-Martin Rammo hetke paremusjärjestuses 14. kohal. Tema läbi aegade parim tulemus on aga olnud kuues. Edetabelit juhib selles klassis Sam Meech Uus-Meremaalt.

Ingrid Puusta on naiste RS:X klassi edetabelis 33. positsioonil. Puusta tippmargiks maailma edetabelis on üheksas koht. Esikohal on hiinlanna Peina Chen.

Edetabelis 38. positsioonil paiknevale Deniss Karpakile on seni parim positsioon Finn klassis olnud kolmas koht. Esisaja sisse mahub Finnil veel Taavi Valter Taveter, kes on 56. positsioonil. Liidriks on Nicholas Heiner Hollandist.

Kätlin Tammiste ja Anna Maria Sepp paiknevad 49erFX klassis 45. positsioonil. Liidriteks on Alexandra Maloney ja Molly Meech Uus-Meremaalt.