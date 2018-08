Mati Sepa paatkond võitis Match Race purjetamise EMil hõbemedali

Finaalis tuli pidada viis sõitu. Pingelistes duellides selgus võitja alles alles viimase matchi lõpumeetritel. Nii võrdsete vastaste puhul kasutatakse iga eksimus kohe ära ja paar sekundit liiga hilja tuuleiilile reageerimist jättis Sepa meeskonna hõbedale. Vöörimees Karl Kolk kommenteeris, et nad teadsid, et Monnini vastu ei ole kerge võistelda ja neid võitlusi on omavahel ennegi peetud - kord üks peal ja siis jälle teine.

