Martin Kuuspalu võitis lohelaua vabastiili Eesti meistrivõistluste avaetapi

Nädalavahetusel toimus Paralepa rannas lohelaua Eesti meistrivõistluste esimene etapp vabastiili klassis. Tegu oli viimaste aastate osalejaterohkeima vabastiili võistlusega ja vääriliselt oli kohal kogu Eesti lohesurfi freestyle sõitjate koorekiht.

Võistluspäeva alguses vaikinud tuul hakkas pärastlõunase briisi ajal puhuma 7-10m/s ning läbi viidi nii single- kui ka double elimination voor. Tugevas konkurentsis võitis esikoha Martin Kuuspalu (No Work Surf Club). Teiseks tuli Martti Ainola (Laulasmaa Surfiklubi) ja kolmandaks Raigo Piho (Võsu Surfikool).

“Haapsalu võistlustingimused olid üsna head. Tore vaheldus eelnevatele Pirita etappidele. Enamus heatidest sõitsin 16 ruutmeetrise lohega, millega ma just kõige enesekindlam polnud, kuid lõpuks sain ka sellega hakkama. Konkurents oli kõva juba esimesest heatist saati kuni lõpuni välja. Trikkideks valisin enamasti need, mis juba 100% lukus. Loodetavasti saan järgmiseks etapiks vähemalt ühe uue triki kavasse lisatud. Kokkuvõttes oli väga muhe võistlus. Suur kiitus korraldajatele hea töö eest!” kommenteris Kuuspalu.

Eesti meistrivõistluseid varem Haapsalus korraldatud ei ole, kuid sealne surfiaktiiv on ala arendamise nüüd suuremalt ette võtnud. Haapsalus on planeeritud sellel aastal veel pargivõistlus, mille kohta jõuab info kogukonnani peagi ka Eesti Lohesurfiliidu kaudu. “Korraldajana on hea meel, et saime maha pidada tasavägise ja heade emotsioonidega võistluse, millega võistlejad rahule jäid. Tuul soosis seekord võistluspaigana Paralepa randa, kus on suurepärased tingimused nii lohesurfi harrastamiseks kui ka võistlussõitude pidamiseks,” võttis võistluse kokku korraldaja Andres Trei.

Vabastiili Eesti meistrivõistluste teine etapp toimub augusti lõpus, Pirital.