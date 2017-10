Lohelaudur Madis Kallas sai Foil klassi MM-il 29. koha

Eelmisel nädalavahetusel selgusid Itaalias Cagliaris IKA lohelaua Kite Foil klassi maailmameistrid. Võistlus oli ka KiteFoil GoldCup MK viimane etapp. Eestlastest oli rajal Madis Kallas, kes tuli kokkuvõttes 29. kohale.

Võistluspäevad olid väga eriilmelised ja võistlejad pandi proovile keerulistes tingimustes. Kuigi Cagligari Poetto rannas puhub tavapäraselt ühtlane umbes 7 m/s tuul, siis alates teisest võistluspäevast puhus maatuul, mis võis raja lõikes muuta suunda kuni 90 kraadi.

"Meie sport areneb väga kiiresti. Juba eelnevatel päevadel võistlejatega koos treenides sai selgeks, et tase on enneolematult kõrge. Minu eesmärk oli teada saada, et kus on oma tasemelt Baltikumi sportlased. Alates teisest võistluspäevast sõitsime mulle võõrastes tingimustes. Nii 20 m/s kui ka 1 m/s maatuulega reeglina trenni ei tee, kuna see on äärmiselt ohtlik. Sain hulga kogemusi ja teadmisi, et mida ettevalmistuses muuta ja mida kodustele treeningkaaslastele jagada, ” kommenteeris Kallas.

Kaksikvõit läks Prantsusmaale - kulla noppis Nico Parlier, hõbeda Axel Mazella. Pronks riputati Monaco esindaja Maxime Nocheri kaela.