Kuidas saada purjetajaks?

„Purjetamiskool on mõeldud täiskasvanutele, kellel on tekkinud huvi purjetamise vastu ja kes soovivad seda õppida ning sellega tegelema hakata, ” ütleb Lenne Jalajas Sailing.ee purjetamiskoolist. „Samuti sobib see neile, kes on omandanud väikelaeva juhtimisõiguse, aga sooviks rohkem just purjetamise praktilist poolt treenida. ”

Alata võib puhta lehena

Esmaste purjetamiskursustega võib liituda täiesti puhta lehena. „Enda elu veidi kergemaks tegemiseks võiks aga vähemalt mõningaid purjetamistermineid eelnevalt teada,” märgib Lenne. Tema sõnul on kursused tihtipeale väga intensiivsed, kus korraga jagatakse palju infot ning samal ajal ka reaalselt purjetamisele keskendumine võib lihtsalt öeldes pea segamini ajada. „Samas pole kedagi, kes hakkama ei saaks, kui tahe ja motivatsioon on olemas.”

