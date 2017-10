Kataloonia streik puudutab ka Eesti olümpiapurjetajat: siiralt kahju, et poliitikast on saanud spordi osa

Laser klassi purjetaja Karl-Martin Rammo pidi täna alustama Euroopa meistrivõistlusi Barcelonas, kuid Kataloonia üldstreigi tõttu ühtegi paati täna vette ei lastud.

"Mul on siiralt kahju, et poliitikast on saanud spordi osa ja üle maailma kokku lennanud ja tuhandeid eurosid raisanud sportlased on kannatajateks olukorras, mille hüvanguks või kahjuks ei ole meil muud teha kui kõrvalt vaadata," ütleb Rammo oma Facebooki lehel.

Kataloonia streigi tõttu on täna piirkonnas kinni koolid, sadamad, metrood, poed ja mitmed olulisemad maanteed.

Streigiga ühinesid ka Kataloonia vutiklubi FC Barcelona, Espanyol ja Girona, kelle erinevad esindused täna trenni ei teinud.