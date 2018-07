Kas merehaige saab olla purjetaja?

Kunagi enne Eesti taasiseseisvumist läksime noortena Soome võistlema, aga minek toimus suuremate purjekatega. Meri oli üsna tuuline, aga me ei osanud sellele tähelepanu pöörata. Tallinna lahel, kus laine oli saarte varjus veel väiksem, sõime kõik all kajutis borši ja nautisime reisi. Kui siis Naissaare taha suuremate lainete kätte jõudsime, hakkas mul all kajutis nii paha, et pidin linnariietega vihma ja tuule kätte välja tormama. Olin seal ligi neli tundi, kuni Helsingisse jõudsime. Alla kajutisse ei läinud ma enam mingi hinna eest, kuigi oleksin saanud seal korralikud veekindlad purjetamisriided selga panna. Ma polnud ainuke sama saatusega purjetaja, pea kõigil oli paha olla.

Kuidas merehaigust ennetate või leevendate?

Üks põhinippe on see, et tuleb laeva või jahi tekile minna ja kaugusesse merele vaadata. Võib ka näpud kurku ajada ja kui midagi välja tuleb, on ka mingi hetk kergem olla. Sotšis, Musta mere ääres, NSVL-i koondisega purjetades sai ka tihti vaikse tuule ja suurte lainetega merehaigust põetud. Kui lõpuks jala kaldale sai panna, läks see väga ruttu üle.

Mida soovitate, et merel püsiks hea enesetunne?

Ma usun, et kellel on merehaigusega probleeme ja vaja lainetega merele minna, on tänapäeval kõige parem tablette võtta ja pigem päev varem nendega alustada.

