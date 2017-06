Karpak tõusis purjetamise maailma edetabelis neljandaks

Rahvusvahelise Purjetamisliidu maailma edetabelis on eestlastest praegu kõrgeimal, 4. kohal Deniss Karpak. Ingrid Puusta paikneb 13. ja Karl-Martin Rammo 21. real.

Värskes edetabelis neljas olevale Deniss Karpakile (KST) on läbi aegade parim asetus Finn klassis on olnud ühe võrra kõrgem ehk 3. koht. Talle lisaks mahub Finnil esisaja sisse veel Lauri Väinsalu (ROPK), kes on 64. positsioonil. Liidriks on Jorge Zarif Brasiiliast.

Ingrid Puusta (NYCS) on naiste RS:X klassis hetkel 13. positsioonil. Esikohal on poolatar Zofia Noceti-Klepacka.

Karl-Martin Rammo (ROPK/TJK) on Laser Standard klassi paremusjärjestuses praegu 21. kohal. Esimene on sakslane Philipp Buhl.

Kätlin Tammiste ja Anna Maria Sepp (ROPK/TJK) paiknevad 49erFX klassis 58. positsioonil. Liidriteks on brasiillannad Martine Soffiatti Grael ja Kahena Kunze.

Marjaliisa ja Elise Umb (PSS Maru) on naiste 470 klassis edetabeli 82. real. Kõrgeimal kohal on Hollandi naiskond Afrodite Zegers ja Anneloes van Veen.

49er klassis mahuvad saja parima hulka 98. kohal olevad Juuso Roihu ja Henri Roihu (TJK). Klassi liidriteks on britid Dylan Fletcher-Scott ja Alain Sign.

Laser Radial klassis asetseb Anna Pohlak (TJK) samuti 98. kohal. Edetabeli tipus on hollandlanna Marit Bouwmeester.

Lohesurfi Formula Kite meeste klassis on eestlastest Ranno Rumm (KTE) 40. ja Madis Kallas (KTE) 49. positsioonil, esikohal aga Oliver Bridge Suurbritanniast.

Maailma edetabel järjestab purjetajad nende viimase 12 kuu jooksul saavutatud parimate võistlustulemuste põhjal. Regatil kogutud punktisumma sõltub kolmest tegurist: võistluse reiting, võistlejate arv regatil ning sportlase tulemus võistlusel. Punkte on võimalik saada Grade’i omavatel regattidel võisteldes. Edetabeli esinumber on kõrgeima punktide arvuga sportlane kuue regati lõikes.