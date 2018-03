Karpak tõusis Finn-klassi EMil kümnendaks

Hispaanias Cadizis peetavatel Finn klassi täiskasvanute ja juunioride lahtistel Euroopa meistrivõistlustel on Deniss Karpak kolme võistluspäeva järel kümnendal positsioonil, Taavi Valter Taveter aga 49. real.

Kui esimesel kahel võistluspäeval jagus tuult Cadizi lahel üsna napilt, siis eilne päev oli kiirusega 8-11 m/s puhunud tuule ja kõrge lainetuse oludega sportlastele füüsiliselt üsna raske. Praeguse seisuga on EM-il peetud ära kuus võistlussõitu.

Deniss Karpak (Karpak Sailing Team) on oma tulemuste seeriasse kogunud 20., 45., 3., 14., 14. ja 13. koha, mis annavad talle kokkuvõttes kümnenda asetuse 91 mehe konkurentsis.

Taavi Valter Taveter (Pärnu Jahtklubi) on seni peetud sõitudes finišeerinud 30., 73., 52., 38., 48. kohaga ning ühest sõidust on tal kirjas hoopis võistluskomitee poolt määratud karistus. Üldarvestuses on Taveter praegu 49., juunioride seas aga 12. positsioonil.

Finn klassi Euroopa meistrivõistlustel stardib 91 meest, neist U23 arvestuses 30. Liidriks on hetkel hollandlane Nicholas Heiner.

EM kestab laupäevani, mil avaseeria tulemuste alusel selgunud kümme parimat meest purjetavad medalisõidus ning ülejäänud võistlejad peavad maha veel ühe fliidisõidu.