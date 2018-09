Karl-Martin Rammo võitis Jaapanis olümpiavetel MK-etapi sõidu: tuleb välja, et siin on ka haid

Nagu Rammo Facebooki tehtud võistluspäeva kokkuvõttes tõdes, siis lisaks tuulele tuleb Jaapanis jälgida ka vett, kuna seal ujub omajagu haisid.

“Boom! Täpselt nii kiiresti esimene võistluspäev möödas ongi. Erinevalt eelnevatest päevadest tervitas meid kaunis keerutav maatuul, mis oli küll maalt puhuva suuna kohta üllatavalt suure lainega. Vahest mängis rolli meie raja asukoht, mis oli piisavalt kaugel nii, et laine jõudis end korralikult koguda,“ alustas Rammo võistluspäeva kokkuvõtet.

“Tuult oli meil kuskil 5-8m/s ja keerutas kenasti. Ei midagi, millega Eesti purjetajad kunagi kokku poleks puutunud. Olen endale selleks regatiks seadnud eesmärke, millest üheks on head stardid. Esimene katse selles kategoorias positiivset tagasisidet ei saa, start polnud suurem asi ja pidin vaba tuule pärast kõvasti võitlema. Sõitsin end esimese krüssu keskpaigaks veel kenasti ladvikusse, kuid suhteliselt "unforced error", kus suhteliselt suurte tuulepööramistega päeval läksin esimesena pundist väikse pööramise peale pauti tähendas, et ülemise märgi kindla esikümne asemel olin kuskil 20.-25. Suuri hädasid justkui polnud, kuid head flowd see sõit ka ei leidnud, koguaeg jäi nagu midagi puudu. Finišis 22.“