Karl-Martin Rammo on Miami MK-etapi eel optimistlik: mul oli üle pika aja üks korralik pikk treeninglaager

"Treeningud on läinud väga hästi. Mul on üle pika aja olnud üks korralik pikk laager, kus saab vähe rohkemat kui lihtsalt võistluste eel end soojaks sõita. Tunnen, et toimunud laager aitab laduda suurepärase põhja eelseisvaks suviseks hooajaks," kommenteeris Eesti esipurjetaja Karl-Martin Rammo edukalt sujunud ettevalmistavat perioodi Miami treeninglaagris.

Eesti koondislased treener Rein Ottosoni juhendamisel on treeninud Biscayne'i lahe vetes juba paar nädalat, et valmistuda eelolevaks purjetamishooajaks maksimaalsel tasemel. Lisaks Rammole osalesid laagris ka Martin Aruja ja Georg Haud.

Rammo, kes on hetkel Rahvusvahelise Purjetamisliidu edetabelis 14. kohal, läheb täna starti positiivse meeleoluga. "Tunne on regati eel ja trennide lõppedes hea ja loodan, et leian võisteldes üles selle miski, mis sel tundel ka väljenduda laseb," kommenteeris Rammo.

"Märgilise tähtsusega on see aasta veel sellest aspektist, et eelnevalt olen siin võistlemas käinud Eesti Laser klassi sõitjatest vaid mina. Sel aastal oleme Martini ja Georgiga kolmekesi. See on Eesti purjetamise arengule maailmakaardil oluline etapp. Poisid on olnud tublid. Neile on nii laager kui võistlus uute kogemuste kogumiseks, et õppida, kuidas asjad käivad, kuidas endast maksimum anda - nii Arujal kui Haudil on oskusi hea sõidu korral suurepärane tulemus teha. Igal juhul, lõpuks saab 2019. aasta oluliste võistluste hooaja lõpuks avatuks ja me ei jõua ära oodata, et stardiliinil olla," kirjeldas Rammo Eesti koondise meeleolusid enne suuretappi.