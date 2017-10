Karl-Martin Rammo on EM-i esimeste finaalsõitude järel kolmeteistkümnes

Hispaanias Barcelonas peeti eile Laser Radial ja Laser Standard klasside Euroopa meistrivõistluste esimesed kaks finaalsõitu. Standardil on Karl-Martin Rammo praegu kokkuvõttes kolmeteistkümnendal ja Martin Aruja 118. kohal, Radialil aga Anna Pohlak 67. positsioonil.

Rammo (ROPK/TJK) purjetas eile vaikse tuule ja suure laine tingimustes finaalsõitude kuldgrupis finišisse 35. ja 8. kohaga. "Esimene sõit olin täielik tössike, kus ei julenud korralikult stardiliinile ronida ja kuldfliidis pooletoobise stardiga kaugele ei jõua. Finišis 35. Teine sõit tegin vigadeparanduse ja vaikse tuule ja suure lainega suutsin finišisse 8ndaks sõita. Kokku läheb edasi endiselt 13ndana. Homme (täna - toim.) on suur päev!" kommenteeris Rammo.

Samuti Laser Standard klassis võistlev Martin Aruja (ROPK) lõpetas eilsed sõidud hõbegrupis 52. ja 51. tulemusega ning on kokkuvõttes 118.

Anna Pohlak (TJK) oli Laser Radial klassis finaalide hõbegrupis 28. ja 30. ning seisab kokkuvõttes 67. kohal. Haigusega kimpus olev Pohlak ütles eilse kohta: „Sellistes oludes on vaja särtsu ja eriti terav olla, aga mul need omadused praeguses olekus puuduvad. Juba veele minek on väsitav..”

Laser Standardil on endiselt liidriks horvaat Tonci Stipanovic ja Laser Radialil hollandlanna Marit Bouwmeester.