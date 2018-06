Karl-Martin Rammo: nii ilusat regati algust pole päris ammu olnud

Saksamaal Kielis jätkus Kieler Woche, kus olümpiaklasside purjekad pidasid teise võistluspäeva. Eesti parim on sarnaselt avapäevale Karl-Martin Rammo, kes on Laser Standard klassis kolme peetud sõidu järel kolmandal kohal.

Laser Standard klassis peeti eile vaid üks sõit. Rammo lõpetas selle 7. kohal. Kahe päeva jooksul toimunud kolme sõidu tulemusena paigutub Rammo 118. purjetaja seas 3.kohale. Samas klassis purjetavad Georg Haud ja Martin Aruja on vastavalt 67. ja 73. kohal. Laser Standard klassi liidriks tõusis teise päeva järel inglane Elliot Hanson.

Võistluste avapäeva võttis Rammo kokku järgmiselt: "Täna oli õnneks juba hoopis teistmoodi päev - tuttavaks saanud tugev keerutav maatuul ja 130 paati kahes grupis oli väga turgutav ja ergutav vaatepilt. Sain kohe esimesest sõidust hea fiilingu sisse, kui võitsin esimese sõidu kindla vahega. Teises sõidus suutsin samuti väga hästi sõita ja end kolmandana finišisse rabeleda. Pärast esimest päeva lähen homsele vastu tabelis teisena, esimese kohaga samade punktidega. Nii ilusat regati algust pole päris ammu olnud. "

Finn klassis purjetav Deniss Karpak tegi tänases ainsas sõidus valestardi ning langes seetõttu on avapäeva 17. kohalt 25. kohale. Samas klassis seilav Taavi Valter Taveter on samuti paar kohta tahapoole liikunud, olles tänaste sõitude järel 44. kohal. Liidrikohal on endiselt inglane Ed Wright.

Laser Radial klassis sõitev Anna Pohlak on 25. kohal. Liidrikohta hoiab hollandlanna Maxime Jonker.