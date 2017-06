Karl-Martin Rammo läheb Kieli regati medalisõidule vastu liidrina, Karpak teisena

Saksamaal toimuval kuulsal Kieli regatil on mitu eestlast tegemas häid sõite: Karl-Martin Rammo on Laser Standard klassis enne viimast päeva liidrikohal, Deniss Karpak Finn klassis teine.

"Täna kandsin roosat särki, millel ilutses number 3. Seetõttu on üsna sobiv, et tänase päeva esimese sõidu lõpetasin kolmandana," kirjutas Rammo oma Facebooki lehel. "Teises sõidus tundus asi üsna nutine, kui ülemise märgi võtsin alles 25ndana. Panin põletid tööle ja uskuge või mitte, aga finišeerisin ka selle sõidu kolmandana! Ilmselt mu elu üks vingemaid comeback'e. Kolmandas sõidus sain lõpuks hea stardi ka ja ülemise märgi võtsin esimesena. Teine krüss sõitsin konservatiivselt ja andsin paar kohta ära, mis tähendas, et finišis olin jällegi kolmas."

Rammo medalisõit algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 13.15.