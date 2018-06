Karl-Martin Rammo hoiab Kieli regatil avapäeva järel teist kohta

Saksamaal Kielis toimub 16.-24. juunini maailma üks suurimaid purjetamisvõistlusi Kieler Woche. Tänase seisuga on juba peetud Euro Cup sarja võistlused klassidele 29er ja Laser Radial. Algasid aga olümpiaklasside võistlused, kus avapäeval on meie sportlased alustanud väga edukalt. Avapäeva tulemuste järel on Karl-Martin Rammo teisel ning Deniss Karpak 17. kohal.

Anna Pohlak tegi avapäeval väga korraliku tulemuse. Teise sõidu lõpetas Anna tugeval 10. kohal. Kokkuvõttes andis kahe sõidu tulemus esimese võistluspäeva lõpuks 75. sportlase seas 25. koha. Laser Radial klassi liidriks on hollandlanna Maxime Jonker.

Laser Standard klassis, kus eestlastest on hetkel parim Karl-Martin Rammo, on 56. kohal Georg Haud ning 67. kohal Martin Aruja. Klassi liider on horvaat Filip Jurišic. Finn klassis on avapäeva järel eestlaste esinumber Deniss Karpak olles 17. ning samas klassis võistlev Taavi Valter Tavater on 36. kohal. Liidripositsioonil on inglane Ed Wright. Juuso ja Henri Roihu on 49er klassis 53. kohal ja klassi esikoht kuulub avapäeva lõpus Logan Dunning Beckile Uus-Meremaalt.