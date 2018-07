Kaksikvennad Tõnisted annetasid oma medalid Eesti Meremuuseumile

Reedel, 13. juulil Tallinna merepäevade raames avab Eesti Meremuuseum Lennusadama püsiekspositsioonis Eesti Jahtklubide Liidu 90. juubeli puhul uue teema-ala “Eesti purjetamise lugu. Eesti Jahtklubide Liit 90”, kus eksponeeritakse 1928. aastal Amsterdamis olümpiamängudel võidetud pronksmedalit, 1988. aastal Soulis võidetud hõbemedaleid ning 1992. aastal Barcelonas võidetud pronksmedaleid. Lennusadama püsiekspositsioonis on eksponeeritud 470-klassi jaht “Kirke”, millel Tõnu ja Toomas Tõniste võitsid 1992. aasta olümpial pronksi.

Olümpiamedalistid Tõnu ja Toomas Tõniste, kes ajutiselt oma hõbe- ja pronksmedalid muuseumile loovutasid, vaatavad oma saavutustele tagasi ja tunnevad uhkust: “Nüüd, kui Eesti Jahtklubide Liit tähistab oma 90. aastapäeva, on hea meel näha, et ka meil Toomasega on tänu jahiklassis 470 saavutatud 1988.a. Souli OM hõbemedalile, 1992.a. Barcelona OM pronksmedalile ning ka 1992.a. EM meistritiitlile päris oluline roll Eesti purjetamisajaloos. Suure osa oma edust võlgneme oma treenerile Rein Ottosonile, kes juhendas meid ja oli meile suureks toeks ca 20 aastata. Kuna purjetamisega saab aktiivselt tegeleda pikalt, siis tänaseks oleme me Kalevi Jahtkubis purjetanud juba üle 40 aasta ja jätkame sellega kindlasti ka tulevikus.”