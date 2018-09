Jaapani Maailmakarika etapil sai Rammo 10. ja Puusta 11. koha

Käesoleva nädala teisipäeval alanud Maailma Karika etapp peeti 2020. aasta Tokyo olümpiamängude vetes. Seega oli meie purjetajate jaoks samavõrd oluline kui parim võimalik sooritus ka tulevase suurvõistluse purjetamisoludega tutvumine. Võistlust saatis kogu nädala troopiline palavus, kus hooti puhus maatuul, mis vastupidiselt harjumuspärasele võlus veele korraliku lainetuse. Tuul oli keerutav ning tuulekeeriste teke raskesti ette ennustatav. Neis tingimustes tuli pidevalt hoida fookus sõidul ning olla valmis ülikiireteks taktikalisteks otsusteks.

Laser klassis purjetas Karl-Martin Rammo end 10ndale kohale, osaledes nii ka täna öösel toimunud medalisõidus, kus võistlevad vaid klassi kümme esimest.

"Pärast pikka ootamist saime tänase medalisõidu hiirvaikses tuules suure ookeanilaine peal peetud. Kuna klassikalise “hea sõiduga” ma imesid teha ei suutnud. olles üleval märgis 5., siis olukorras, kus inimesed, kellest mul oli tõenäosus ette saada, olid hoopis minust ees, pidin riskima. Võtsin all nendega võrreldes teist märki aimates, et see ilmselt väga hästi ei lõppe, kuid sabas tilkumine poleks mind ka kuskile viinud. Risk end ei õugustand ja pidin rabelema, et sõitu mitte viimasena lõpetada. Medalisõidus 9. koht, kokku Maailma Karika etapi 10. tulemus. Vaatamata sellele, et täna rohkem ronida ei suutnud, siis oli ütlemata ilusa tulemusega regatt olukorras, kus tegelik eesmärk oli ju 2020 Tokyo olümpiamängude veega tutvuma tulla,” võttis Rammo kokku viimase võistluspäeva ning kogu võistluse.