Ingrid Puusta on Hyeresi MK-etapil avapäeva järel kõrges konkurentsis

Prantsusmaal Hyeres’is algasid täna purjetamise maailma karika etapi võistlussõidud. Avapäeva kokkuvõttes on meie sportlastest parimana purjelaudur Ingrid Puusta tublil 7. positsioonil.

Naiste RS:X klassile peeti täna sõite kolm ning Ingrid Puusta (NYCS) lõpetas need tihedas konkurentsis 3., 10. ja 31. tulemusega. Neiu on sellega praegu hoidmas 7. asetust. Liidriks on aga Noga Geller Iisraelist.

Deniss Karpak (KST) sai Finnil avasõitudes kirja 16. ja 22. koha ning talle kuulub praegu kokku 19. positsioon. Klassis juhib britt Ben Cornish.

Laser Standardil purjetavale Karl-Martin Rammole (ROPK/TJK) olid päeva saagiks 28. ja 16. sõiduresultaat ning kokkuvõttes leiab ta praegu 20. realt. Juhtpositsioonil on Küprose purjetaja Pavlos Kontides.

Anna Pohlak (TJK) sai Laser Radial klassis täna kirja 34. ja 31. koha ning on hetkel 33. positsioonil. Esimene on Radialil belglanna Evi Van Acker.

Parapurjetaja Anre Nõmme (SMS), kes seilab 2.4mR klassi paadil, finišeeris täna peetud kahest sõidust ainult ühes ning seal saadud 7. kohaga omab ta päeva lõpus 10. asetust. Esikohal on prantslane Damien Seguin.

Hyeres’i MK etapp kestab pühapäevani. Olenevalt klassist kestavad eelsõidud reede või laupäevani ning nende tulemuste põhjal selgunud iga klassi kümme parimat purjetavad seejärel topeltpunkte andvas medalisõidus, mis RS:X klassile toimub laupäeval ning Laser Radial, Laser Standard ja Finn klassidele pühapäeval.