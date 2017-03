Reedest pühapäevani toimusid Võrtsjärvel jääpurjetamise Eesti meistrivõistlused, kus DN täiskasvanute klassis saavutas võidu Vaiko Vooremaa ning DN juuniorite hulgas võttis ülekaaluka võidu saarlane Kevin Grass. Ice-Optimisti noorteklassis võidutses vastne 10-aastane maailmameister Georg Paomees, Monotüüp-XV klassis olid kiireimad Olev Oolup ja Andrus Padu.

DN klassis, kus kohale olid tulnud jääpurjetajad nii Poolast kui ka Lätist, jäi võit siiski Eestisse. Poodiumi teise koha Vooremaa kõrval hõivas poolakas Darek Kardas. Kolmandaks jäi Pärnu Jahtklubi esindaja Mihkel Kosk. Vooremaa, kes võistlustel sõitis uue mastiga, mis vajas omajagu häälestamist, jäi tulemusega rahule. "Sõitmise muutis keeruliseks kevadine krobeline jää, kuid õnneks oli tuul õige tugevusega, vastasel juhul oleks roolimine raskeks muutnud. Uus mast vajas ka harjumist, eriti raske rajaga esimene päev, aga viimasel päeval hakkas tunnetus juba tulema ning uues mastis on näha head potentsiaali," kommenteeris Vooremaa jääolusid, lisades, et võistluse tegi põnevaks ka tihe konkurents.

"Konkurents oli üsnagi tihe ja üllatavalt palju poolakaid oli tulnud siia võistlema, olgugi et neil endal oli ka võistlus kodumaal samal ajal. Samas, rõõm oli näha, et meie enda noorte tase on kõvasti tõusnud." ütles Vooremaa.

DN juuniorite seas sõitsid võidu vaid eestlased ning konkureerimine käis peamiselt kahe jahtklubi, Saaremaa Merispordi seltsi ja Pärnu Jahtklubi vahel. Kõrgeima koha saavutas ülekaalukalt Saaremaa Merispordi seltsi jääpurjetaja Kevin Grass, teisena lõpetas pärnakas Rasmus Maalinn ning kolmas koht kuulus taaskord saarlasele Rene Riimile.

Kuni 16-aastaste sõitjate Ice-Optimisti klassis võtsid omavahel seekord mõõtu 19 jääpurjetajat, kuid võitjana väljus sel hooajal stabiilselt häid sõite näidanud 10-aastane maailmameister Georg Paomees. Teisena lõpetas Ice-Optimisti klassis ainuke välisesindaja, Poolast kohale sõitnud Kacper Worek ning kolmandana Lisbeth Taggu Pärnu Jahtklubist.

Monotüüp-XV klassis jaotati kohad kaheksa võistlema tulnud paari vahel – viis paatkonda Eestist ning kolm Poolast. Olev Oolup ja Andrus Padu hõivasid seekord poodiumi kõrgeima koha, nendele järgnesid Robert Slivinski ja Peeter Siniväli ning vennad Juhan ja Ott Kolk.

Kokku osales Eesti meistrivõistlustel 65 jääpurjetajat kolmest riigist. Nendest 30 sõitsid DN võistlusklassis, kus peeti kolme päeva jooksul kokku 10 sõitu ja 9 DN juuniorite grupis, kus sõideti samuti 10 sõitu. Ice Optimisti klassis ehk kuni 16-aastaste võistlusklassis osales seekord märkimisväärne arv noori jääpurjetajaid: 19 sõitjat, kes said teha 10 sõitu.

Eesti meistrivõistlused on korraldatud Eesti Jääpurjetamise Liidu poolt, olles Eesti jääpurjetamise hooaja eelviimane võistlus. Tuleval nädalavahetusel toimuvad Tartumaa meistrivõistlused – võistluste toimumise koht selgub hiljemalt 10. märtsil kell 13.00.