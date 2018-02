EV100: Soome olümpiavõidu Tallinnas tagas salajane Eesti abi

Eesti Vabariigi 100. juubeli puhul intervjueeris Ilta-Sanomat mitmeid tuntud Soome inimesi ja uurisid, millised on nende meeldejäävaimad sündmused seoses Eestiga. Põhjanaabrite olümpiavõitjal Esko Rechardtil oli rääkida põnev lugu aastast 1980.

Rechardti oli Soome Finn-klassi purjetaja, kelle jaoks on Tallinn väga eriline koht, sest seal sai ta kaela oma ainukese olümpiamedali. Ta tunnistas, et sai eestlaste poolt just toetust ning teda abistas ka üks kohalik ekspert. "Jüri Šaraškin oli endine purjetaja, meteroloog ja teadis võistluspaika nagu oma viit sõrme," ütles Rechardt.

Eestlaste suurim lootus, Aare Kööp, jäeti koondisest aga välja ning kättemaksuks hakkas ta aitama hoopis soomlast, mitte Nõukogude Liidu sportlasi. Kööpi purjed olid just valmistatud spetsiaalselt Tallinna vete jaoks, mis ta nüüd salaja andis Rechardtile.

"Kui Aare tegevust oleks ametivõimud märganud, oleks ta suures jamas olnud," arvab Rechardt. Tallinnas jõudis ta enne suurt võistust käia ka Pirita metsades jooksmas, et täielikult kontsentreeruda.

"Auhinnatseremoonia oli eestlaste jaoks emotsionaalne hetk, sest mängiti meie hümni, mida avalikult tavaliselt ju Eestis ei kuulatud," mäletab olümpiavõitjaks tulnud soomlane, kes tunnistab, et suur osa tema medalist on ka meie kodumaa oma.