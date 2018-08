Eestil esimene Tokyo olümpiapilet käes!

Aarhusi MM-il oli Laser-klassis mängus 14 olümpiapääset. Kuna iga riik saab paadiklassis vaid ühe OM-pääsme ning Rammo sai riikide lõikes 10. koha, sai olümpiapilet kindlustatud isegi väikse varuga.

Kümme paremat purjetajat jätkavad Laser-klassis medalisõiduga. Rammo nende hulka ei kuulu.

Rammo sõidab kahe aasta pärast elu kolmandale olümpiale. 2012. aasta Londoni olümpial sai ta 18. ja 2016. aastal Rio de Janeiros 21. koha.

"Olümpiapilet oli selleks võistluseks mu ainuke eesmärk. Tuli välja, et sain veel karjääri parima MM-i koha. Pole põhjust rahulolematu olla!" rõõmustas Rammo Delfi ja Eesti Päevalehega vesteldes.

"Olen pingest vaba. Võrreldes Rio olümpiaks valmistumisega aasta puhast võitu! Nüüd saab hakata mõtlema reaalselt Tokyo peale. Purjetamises on selline loll komme, et kõik võistlused on mingi võistluse valikvõistlused. Nüüd saab võtta aja maha, mitte ratsionaalselt ja konservatiivselt kõigele läheneda ja mingit kvooti taga ajada. Kaks aastat on aega keskenduda enda arendamisele, mõelda, milliseid regatte sõita, ilma et peaks mõtlema MK-sarja lõppkohale."

Aarhusi MM-i sooritust hindas Rammo enda jaoks hindele 4+. "Olid olid väga keerulised. Kõigil oli hästi palju kõikumisi, mis oligi põhjus, et ma nii pikalt suures mängus püsisin. Kõik riigid, kellega ma olümpiakohtade eest kaklesin, suutsid täna toorelt ämbrisse astuda, mida minagi nii mõneski sõidus kahetsusväärselt tegin," lausus Rammo, kellele valmistasid tuska ka paar tuule tõttu katkestatud sõitu. "Kahes sõidus lõppes tuul otsa, mõlemas olin headel kohtadel."

Homme võib Eesti tagada ka teise Tokyo olümpiapääsme, kui selles suunas on surfamas naiste purjelauaklassis RS:X Ingrid Puusta. Üheksa sõidu järel asub ta 20. kohal. Olümpiapilet antakse selles klassis 11 paremale riigile, Puustast on hetkel eespool kümne riigi purjelaudurid.

Eelmine kord oli just Puusta see, kes esimesese eestlasena Rio olümpiapileti kindlustas.