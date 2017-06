Eesti purjetajad võitsid Itaalia Meistrivõistlustel hõbeda

21. -24. juunini toimusid Itaalias Monfalcones jahtklubi Hannibal korraldamisel Itaalia ORC klassi meistrivõistlused, mida saab kindlasti pidada peaprooviks enne samuti Itaalias, Triestes toimuvaid ORC klassi maailmameistrivõistlusi juuli alguses. Eestisse tõi ORC klassi Itaalia meistrivõistlustelt teise koha B grupi jahtide hulgas Sugar Pärnu Jahtklubist. A grupi jahtide hulgas sai seitsmenda koha teine Eestit esindav jaht Technonicol.

75 jahti, mis on selle võistluse osavõturekordiks, eriti kõrgetasemeline jahtide ja meeskondade tehniline tase ning laitmatu korraldus nii veel kui maal olid regati märksõnadeks. Võistluse formaadiks sellel regatil on lühirajasõit – kokku sai neid nelja võistluspäeva jooksul peetud kaheksa. Kui esimesel kahel päeval jagus kolmekümnekraadises kuumuses tuult vaid kaheksa sõlme jagu, siis reedel tuli tuulele juba veidi lisa puhudes 10-12 sõlme.

B grupis, kus osavõtvaid jahte 33, sai ühepunktise edumaaga esikoha kohalikku Hannibali Jahtklubi esindav Alessio Querini Mummy One Lab. Met (Farr 30). Napilt teiseks jäi Pärnu Jahtklubi esindav Ott Kikkase meeskond jahil Sugar (Italia 9.98 F), kus roolimeheks Jaan Akermann. Esikolmiku kohta hoidis Sugari meeskond terve regati jooksul, ning tugevama tuule päeval võeti järjest kolm sõiduvõitu minnes enne viimast võistlussõitu regatti ka juhtima.

Sugari roolimees Jaan Akermann: „Viimases sõidus oleksime pidanud veidi agressiivsemad olema, et oma kohta hoida. Paraku ei pidanud ka ilmaprognoos paika, mis lubas püsivalt tugevamat tuult, kuid vastupidi nõrgenes ja meie roolitrimm oli seatud just tugevama tuule järgi. Küll aga andis see võistlus meile väga hea treeningu juuli alguses algavateks ORC Maailmameistrivõistlusteks Triestes ja ise oleme oma tulemusega igati rahul.“ Jaani sõnul oli võidupaat Farr 30’le kergetes tuultes raske vastu saada, sest kerge paat liikus nendes tingimustes eriti kiiresti ja võttis esimestest sõitudest neil võitu. Samas oli Sugar parim Italia 9.98 tüüpi jahtide hulgas, mida B grupis sõitis lausa seitse ja kelle hulgas ka teenekas maailmameister Low Noise Itaaliast, kes jäi kokkuvõttes neljandaks.

A grupis osalenud Eesti meeskond Technonicol (X-41 mod) Mati Sepa juhtimisel pakkus 35 jahi hulgas poodiumikohtade pärast heideldes kõva konkurentsi nii itaallastele, hollandlastele kui inglastele, kes üldkokkuvõttes jäid seitsmendana lõpetanud Technonicoli A grupis edestama. Technonicol võistles A grupi siseselt racer-tüüpi jahtide arvestuses, ning selle alusel kujunes ka lõppkokkuvõte. A grupi siseselt klassidesse 0, 1 ja 2 jagatuna oli Technonicol klassis 1 (CDL 11,299 kuni 10,300) parim ja üle oldi ka mitmekordsest maailmameistrist X-41 tüüpi jahil Sideracordis ja Itaalia meistrist Duvetica Grey Goose (Aria 415 MOD). Technonicoli kohtasid mõjutasid paraku teisel võistluspäeval viperused elektroonikaga ning staysaili bloki lagunemine. Technonicoli seeriaks kujunes 5-3-5-12-13,5-7-9-9 ja kokku 50 punkti.