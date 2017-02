Täna, 16. veebruaril avalikustas Tokyo 2020 Eesti olümpiapurjespordikoondis oma olümpiaettevalmistuste tegevuskava ja eesmärgi jõuda olümpial esimese kümne hulka. Selle eesmärgi toetuseks allkirjastasid Eesti Jahtklubide Liit ja AS Liviko kuldsponsori lepingu, millega Liviko toetab purjesportlaste ettevalmistusi Tokyo olümpiamängudeks 176 000 euroga.

„Eesti Jahtklubide Liidu suurimateks olümpialootusteks on praegu Finn klassis võistlev Deniss Karpak, Laser Standard klassis võistlev Karl-Martin Rammo ja RS:X klassis võistlev Ingrid Puusta. Samas on lootus ka mitme teise purjetaja olümpiale pääsemiseks suur,“ andis Tokyo 2020 Eesti purjetamiskoondise juht Ott Kallas ülevaate võimalikest olümpiale pääsejatest.

“Praegu on meie eesmärgiks pingutada selle nimel, et purjetajad kvalifikatseeruksid olümpiale. Pärast selle eesmärgi saavutamist oleme sihiks seadnud tulla Tokyos vähemalt esikümnesse, kuid mõistagi mõlgub iga sportlase peas unistus olümpiamedalist. Liviko püsiv toetus purjesportlaste olümpiaks valmistumisel on väga oluline, sest see tagab ettevalmistuse stabiilsuse ja kvaliteedi,” selgitas Kallas.

„Meri ja tuul on küll sportlastele tasuta, kuid purjesport on endiselt üks kallimaid spordialasid ning ilma erasektori toeta ei suudaks Eesti sportlased soetada omale parimat varustust ning osaleda ettevalmistuse jaoks olulistes treeninglaagrites ja võistlustel,“ sõnas Eesti Olümpiakomitee asepresident Tõnu Tõniste.

Neljaks aastaks sõlmitud sponsorleping võimaldab soetada uut spordivarustust, toetada sportlaste treeninglaagrite korraldamist ja treenerite tasustamist.

“Eestis on mitmeid lootustandvaid noori purjetajaid, kelle pürgimist olümpiale oleme otsustanud Tokyo 2020 eel täiendavalt toetada, seepärast tõstsime ka oma panuseid ja jätkame purjespordi toetamist kuldsponsorina. Usume, et purjetajate pingutused sinimustvalge lipu all pakuvad eredaid elamusi kõigile spordisõpradele,” ütles Liviko juhatuse esimees Janek Kalvi.