Eesti meeskond võitis Platu 25 klassi MM-il pronksi

“On väga rõõmustav, et eestlaste debüüt Platu 25 klassis oli piisavalt kvaliteetne, et tuua koju pronksmedalid. Enne viimast starti oli meie võistkond neljandal positsioonil ja igal juhul tuli meil viimases sõidus edestada leeduka Raimondas Siugzdinise meeskonda, jäämata sealjuures tahapoole 8. kohast. Õnneks õnnestus meil leedukaid juba stardis lüüa ning esimese kahe minutiga saavutasime korraliku edu, millest piisas 4. kohaks,” sõnas jahil Penelope võistelnud Eesti tiimi kapten Mati Sepp.

Samuti Eesti lipu all võistelnud Oleg Egipte meeskond lõpetas MM-i 30. kohaga.

Maailmameistriteks tulid itaallased Sandro Montefusco juhtimisel Chris Way käe all startinud Austraalia tiimi ees.