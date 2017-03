Hispaanias Palmas peetavat kõrgetasemelist Finn-klassi regatti juhib avapäeva järel eestlane Deniss Karpak.

57 osalejajaga võistlusel lõpetas Karpak esimesed kaks sõitu vastavalt kolmanda ja teise kohaga ning läheb seega magama liidrina. Teisel kohal on Eesti purjetajast vaid ühe kohapunktiga maas horvaat Nenad Bugarin, kolmas on Karpakist üheksa silma maas olev brasiillane Jorge Zarif.

Keeruliste tuuleolude tõttu paljudele sportlastele keeruliseks kujunenud avapäev möödus Karpaki jaoks sisuliselt ideaalselt. "See oli raske päev, Palma stiilis. Esimene sõit oli tavaline taktikavõistlus, kus tuli lihtsalt tuulega õigesti mängida."

Karpak on üheks kaheksast purjetajast, kes võtsid osa ka Rio olümpiast. "Teine sõit nägi välja raske ja ebastabiilne juba algusest peale. Suur osa sõitjatest läksid kohe vasaku nurga poole, aga paremini läks neil, kes otsustasid paremale minna," selgitas Karpak, kellega koos läksid sinna nii Bugarin, Zarif kui ka soomlane Mikael Hyryläinen.

Uus süsteem

Palmas katsetatakse purjetamises uudset võistlussüsteemi, kus kõik sõitjad saavad osaleda viiel võistluspäeval, sealjuures jäävad alles ka medalisõidud. Esimeses ringis peetakse esmaspäevast neljapäevani kokku üheksa sõitu, mille kaks paremat pääsevad otse finaali ning kolm järgmist kolmandasse ringi ehk poolfinaali.

Seotud lood: Eesti purjetajad rihivad uue sponsori toel Tokyo olümpia esikümmet

Teises ringis jätkavad reedel sõitmist kõik peale avaringi esiviisiku ning seal selgitatakse välja koos avaringi punktidega viis parimat, kes samuti poolfinaali pääsevad.

Reedel või laupäeval toimuvas kolmandas ringis ehk poolfinaalis nullitakse kõik punktid ning seal osalevad kokku kaheksa võistlejat: kolm tükki avaringist ning viis teisest ringist. Esimesed kolm finišeerijat pääsevad finaali, kus osalevad kokku viis purjekat.

Finaalis peetakse vaid üks sõit - kes esimesena üle finišijoone jõuab, ongi võitja.

Karpakile uus süsteem passib. "See toob purjetamisesse rohkem sõud ja enam ei pruugi võita mitte kõige tugevam, vaid see, kellel õnne on. Mulle see meeldib. Eriti äge tundub finaalsõitude idee - viis purjekat, võitja võtab kõik. Ohh!"

Tulemused esimese kahe sõidu järel:

1. Deniss Karpak 5

2. Nenad Bugarin 6

3. Jorge Zarif 14

4. Alejandro Muscat 16

5. Facundo Olezza 16

6. Nicholas Heiner 20

7. Josip Olujic 22

8. Alican Kaynar 23

9. Max Salminen 23

10. Henry Wetherell 25