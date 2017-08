DELFI VIDEO | Tõnu Tõniste meenutab Barcelona pronksisõitu: meil oli võimalik ka hõbedale tulla

25 aastat tagasi Barcelona olümpial purjetamises koos venna Toomasega pronksmedali võitnud Tõnu Tõniste sõnul oli neil otsustavas sõidus võimalik ka hõbedale tõusta.

Kui palju on vennad hiljem võistlust peas läbi mänginud ja mõelnud: kui oleks seal...?

"Muidugi oleme. Kuld oleks võib-olla raske, aga me olime ise kõva tuulega maailma parimad ja ootasime kõva tuult, see oli rohkem vaikse tuule regatt. Teine sõit oli kõvem tuul ja viimane sõit oli kõvem tuul. Teises sõidus jäime ühes protestisituatsioonis ette, tegime oma trahviringid ja olime 12. Vaat kui see sõit, kus me olime muidu esimese-teise koha peal, oleks ilma intsidendita, oleksime oma koha ära sõitnud, siis oleksime lõpu eel palju parema koha peal olnud," meenutas Tõniste.

"Viimane sõit, kus meil oli vaja hästi sõita, et medalile saada - olime viienda koha peal - ja meil oli ka korralik võimalus medalile tulla, siis seal me sõitu juhtisime ja kui oleksime seda positsiooni korralikult lõpuni hoidnud, oleksime kokkuvõttes teised olnud. Nii et neid momente võistluse ajal oli küll, aga eks kõigil teistel on ka neid olekseid. Lõpuks olime väga õnnelikud, et me medali saime."

