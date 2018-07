Avamerepurjetamise MM-il on peetud esimene võistlussõit

Foto: Sander van der Borch, The Hague Offshore Sailing World Championship

Hollandis Haagis algasid pühapäeval ORC klassi avamerepurjetamise maailmameistrivõistlused, kus osaleb 85 jahti 15 riigist.

Esimese kahe võistluspäevaga peetud 24-tunnise kahest osast koosneva avamereetapi järel on Eesti jahtidest parimatena B klassis Olympic 7. ja C klassis Katariina II 8. kohal.

86 jahti on jagatud kolme klassi - 9 jahti suurimate jahtide hulgas ehk klassis A, 27 jahti B klassis ning 49 jahti C klassis. Esimeseks võistlussõiduks oli pikk avamereetapp, mis koosnes lühemast, tulemustes koefitsiendiga 1 arvesse minevast osast ning pikemast, koefitsiendiga 2 korrutatavast osast.

Eesti meeskondadest on B klassis võistlev Olympic, kus roolimeheks Tiit Vihul, 3-6 m/s puhunud muutliku suuna ja kiirusega tuules peetud kokku 135 miili pikkuse avamereetapi järel 7. positsioonil.

C klassis omab meie jahtidest praegu parimana 8. asetust Aivar Tuulbergi käe all seilav Katariina II.

Liidriteks on A klassis Briti Neitsisaarte jaht Team Beau Geste Karl Kwoki juhtimisel, B klassis Norra jaht Santa Claus Landmarki käe all ning C klassis Rootsi jaht TeamPro4u Patrik Forsgreni juhtimisel.