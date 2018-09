Avamerepurjetamise EM-ilt Eestile kaks kuldmedalit

Klassis C võistelnud Katariina II roolimees Aivar Tuulberg oli pärast järjekordse võiduga lõppenud viimast sõitu rahul ja õnnelik: „Oleme väga rahul, et siia sõidu ette võtsime. 2016.a Kreekas, Porto Carrases võisteldes lubasime Küprose purjetajatele, et tuleme nende EMile ja seda ka tegime. Sadam on siin suurepärane ja regati korraldusega võib igati rahule jääda. Kõige rohkem pusisime siin Rudolf Vrestali tiimiga jahil Giulia Tšehhist (Italia 9.98F), kellele läksid need ainsad kaks sõiduvõitu meie skoorist. Kahe teise koha tulemuse taga oli meile harjumatu hoovuse lugemine ja vale poolevalik. Lisaks oli enamuse ajast siin väga muutlikud ja ettearvamatud tuuled. Üldiselt sõitsime ikka kindla peale ja vältisime väikseimaidki vigu.”

Katariina II oli seekordsel võistlusel püüdmatu. Kaheksast peetud sõidust võideti kuus. "Meeskonna rollijaotused olime sunnitud ümber muutma, kuna meie põhitaktik Lorenzo Bodini ei saanud siia meiega tulla. Roolis oli nagu ikka Karl-Hannes Tagu, kuid taktiku rollis oli seekord meie groodimees ja purjemeister Peter Šaraškin, tema asemel groodis meie soodimees Jaan Akermann ning soodis seekord Lorenzo Bodini vend Marco,” kommenteeris seekordset meeskonnatöö ümberkorralust Tuulberg.

C klassi esikolmik: