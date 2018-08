Algas Finn-klassi juunioride MM: Eesti eest purjetab Taavi Valter Taveter

“Olen eeloleva võistluse osas positiivselt meelestatud. MM-ilt sain häid kogemusi ning kahe võistluse vahepealset aega olen kasutanud oma vigade parandamiseks ning tehnika korrigeerimiseks. Tunne on hea ning annan endast kindlasti parima,” kommenteeris Taveter.

Võistluste avapäeval toimus kaks sõitu äärmiselt keerulistes loodetuule puhangutest tulvil merel. Esimese lõpetas Taveter 16., teise 18. kohal. Kokkuvõttes on Taveter kahe sõidu tulemusena 16. kohal. Liider on 2015. aasta juunioride maailmameister Ondrej Teply Tšehhist, avapäeva teine on tiitlikaitsja Oskari Muhonen Soomest ning kolmas Nils Theuninck Šveitsist, kes on valitsev U23 vanuseklassi Euroopa meister.