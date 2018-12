Aasta purjetajaks valiti Karl-Martin Rammo

Auhinnatseremooniat sissejuhatavas kõnes tõstis Egon Elstein, Eesti Jahtklubide Liidu president, sportlike saavutuste tunnustamise kõrval esile järgmist: “Oleme väga uhked, et Eesti Purjetamisakadeemia sportlased Ingrid Puusta ja Karl Martin Rammo kindlustasid pääsu Tokyo olümpiamängudele. On rõõm, et Jahtklubide Liidu liikmeskond kasvab: järjest enam inimesi tuleb purjetamise juurde ja luuakse uusi jahtklubisid Eestimaa erinevais paigus. Noorteregattidest osavõtt kasvab ja meie võistlustele saabub ka üha rohkem purjetajaid välisriikidest. Ka rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldamine Eestis on tavapärane: sel aastal võõrustasime jääpurjetajate Euroopa Meistrivõistlusi ja Match Race Euroopa Meistrivõistlusi. Kõik toimunud sündmused ja suurepärased sportlikud tulemused andsid väärika panuse Eesti Jahtklubide Liidu 90-nda ja Eesti Vabariigi 100-nda sünnipäeva tähistamisel”.

2018. aasta Aasta Purjetaja on taaskord Karl-Martin Rammo, kes lõpetas 2018. aasta EM-i kui ka MM-i 17. kohal. Taanis toimunud MM-il täitis Rammo ühtlasi esimesena meie purjetajatest Tokyo 2020 OM-i olümpianormi.