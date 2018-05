Yle lõpetab spordiülekannete tõttu TV2 signaali edastamise Eestis

Soome rahvusringhääling Yle otsustas lõpetada kanali TV2 signaali edastamise Eesti kaabel- ja IP-televisiooni võrkudes. Põhjuseks on telekanali spordiülekannete edastamisõigused.

Spordiülekannete edastamisõiguste müüjad on esitanud Ylele nõudmise peatada spordiülekannete edastamine Eestisse, sest Yle ei oma õigusi nende edastamiseks väljapoole Soome piire. Lisaks on samade spordiülekannete edastamisõigusi müüdud ainuõigusena ka Eesti turustajatele. Spordiülekannete edastamine Yle saadetes kahjustab nende turustajate ainuõigusi.

Eestis seevastu ei suudeta tehnilistel põhjustel piirata kõigi kõnealuste Yle TV2 spordiülekannete nähtavust nende suure arvu tõttu. Seetõttu on Yle vastu võtnud otsuse lõpetada kanali TV2 edastamine Eestisse. Telekanali edastamine lõpeb maikuu lõpus.

Käesoleval hetkel edastavad Yle kanaleid TV1 ja TV2 kolm Eesti kaabeltelevisiooni operaatorit.

„On kahetsusväärne, et pidime sellise otsuse vastu võtma. Yle kanalite edastamine on osa naaberriikide omavahelisest kultuurivahetusest. Eesti on Soome vennasrahvas ja naaberriik, seetõttu on kultuurivahetus loomulik ja oluline osa meie omavahelisest suhtlusest,“ märkis Yle väljaannete direktor Ismo Silvo.