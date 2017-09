WADA: Venemaa peab lõpetama süü teiste kaela veeretamise

Rahvusvaheline Dopinguagentuur WADA ärgitas kolmapäevases ametlikus teates Venemaad lõpetama teiste süüdistamist ning tunnistama oma süüd viimastel aastatel üles kerkinud dopinguskandaalides.

Venemaa Kergejõustikuliit, Paraolümpiakomitee ja Antidopinguagentuur on kõik WADA poolt pandud musta nimekirja ning nende tegevus on rahvusvahelisel tasandil peatatud. Seda tehti põhjusel, et avalikuks tulid tõsised tõendid, et dopinguga kasutamine tippspordis oli Venemaal pikka aega lausa riiklikul tasemel juhitud, vahendab ERR Sport.

Venelased teevad tõsiselt tööd, et neile peale pandud piirangud maha saada ning asepeaminister Vitali Mutko ründas teisipäeval omakorda WADA't, õigel ajal konkreetsete sammude astumata jätmises.

"WADA ootab, et Vene võimud võtavad ükskord vastutuse riigis teadlikult ja süsteemselt toime pandud dopingurikkumiste eest, mitte aga ei üritaks süüd pidevalt teistele lükata," tõi WADA esindaja Maggie Durand välja pressiteate põhiidee.