Maailma Antidopingu Agentuur (WADA) selgitas spordimaailma tungival nõudmisel lõpuks, miks pole enamus McLareni dopinguraportis nimetatud venelastest valemänguritega midagi ette võetud.

WADA korraldusel Venemaa süsteemset dopingutarvitamist uurinud Richard McLaren avaldas detsembris, et aastatel 2011-2015 manipuleeriti enam kui 1000 venelase dopinguprooviga. Rikutud või ära oli kaotatud näiteks 12 Sotši olümpiamängude medalisti proovi.

WADA selgitas tänases pressiteates, et "osade raportis identifitseeritud sportlase vahele võtmiseks puudub lihtsalt piisav tõendusmaterjal", viidates Moskva laboris hävitatud rohkem kui 1000 dopinguproovile, kirjutab AP.

Nii ongi tekkinud olukord, et paljud talisportlased, kes McLareni raportis mustas nimekirjas figureerisid, on jätkuvalt võistlustules. Jaanuaris teatas rahvusvaheline laskesuusaliit, et 29-st kahtluse all olnud venelasest võivad vabalt edasi võistelda 22.

Siiski lisas WADA, et McLareni raport oli kasulik teisel moel, aitamaks 2008., 2010. ja 2012. aasta olümpia dopinguproove sihipärasemalt üle testida. Kordustestimise teel on tänaseks vahele võetud juba 38 Venemaa sportlast. Kõikide riikide peale kokku on 2008. ja 2012. aasta olümpialt tagantjärele diskvalifitseeritud rohkem kui 100 atleeti.