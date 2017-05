Võtad kavva? Eestis selgitatakse üle 9 aasta parim blackjack’i mängija

Pärast 9-aastast pausi toimuvad tänavu taaskord populaarse kaardimängu blackjack Eesti meistrivõistlused, kus eelvoorude paremate seast selgub finaalis Eesti meister 14. juunil.

XI Eesti blackjacki meistrivõistluste peakorraldaja Risto Suurpõllu sõnul on tegu jätkuvalt ühe populaarseima kasiinos mängitava kaardimänguga, kus on oluline roll nii oskustel kui õnnel. “Viimati võisteldi turniiriformaadis Eesti parima blackjack’i mängija tiitlile 2008. aastal,” selgitas Suurpõld, et võistlus on tänavu ellu äratatud pärast 9-aastast pausi.

Eelvoorud meistrivõistluste finaali pääsemiseks on alanud ja kestavad 11. juunini Tartu ja Tallinna suuremates Olympic Casinodes. Meistrivõistluste garanteeritud auhinnafond on 5000 eurot. 14. juuni õhtul Tallinnas Olympic Park Casinos toimuvas finaalis Eesti blackjack’i meistriks kroonitav mängija teenib auhinnarahana 2500 eurot.

Meistrivõistluste täpsema info ja reeglid leiab SIIT.