Võimas! Jõutõstja Siim Rast püstitas MM-i peaproovil kaks Eesti rekordit

Eesti viimaste aastate parim jõutõstja Siim Rast tegi maailmameistrivõistluste eelse peaproovi Tallinn-Helsingi-Stockholm kolmelinnavõistlusel.

Proov õnnestus suurepäraselt. Ehkki Rasti jaoks oli tegu pigem raske treeninguga, et saada kolm nädalat enne MM-i aimu seisundist, sündis võistluste käigus kaks Eesti rekordit. "Peab tõdema, et tunne oli hea ja suund on õige. Nüüd tuleb viimased nädalad targalt toimetada ja vorm ära realiseerida," kirjutas Rast sotsiaalmeedias.

Tema tulemused kolmelinnavõistlusel:

Kükk: 315 kg ; 335 kg ; 350 kg (Eesti rekord)

Surumine: 220 kg ; 227,5 kg ; 235 kg (Eesti rekordi kordamine)

Tõmme: 320 kg ; 345 kg ja 362,5 kg (ebaõnnestus lukustamise tõttu).

Kogusumma: 930 kg (Eesti rekord)

Tänavusel EM-il, kus Rast sai kogusummas hõbeda, kogus ta 927,5 kilogrammi.