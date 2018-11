Viimsi vald rajab rahvusvahelise tasemega discgolfi pargi

Kohalike noorte ideele tuule tiibadesse puhunud kodanikuaktivisti, Lubja külavanema ja Viimsi discgolfi parki telliva osaühingu Viimsi Haldus projektijuhi Raimo Tanni sõnul on projekti aeglase tempo taga soov kaitsta meie looduskeskkonda. “Kuigi südames lootsin uue discgolfi pargi mängijatele üle anda juba tänavu kevadel, lükkub see kokkuvõttes aasta võrra edasi, aga me oleme võtnud teadlikult hoo maha ja tellinud koguni 2 ekspertiisi, et säästa loodust nii parki ehitades kui ka seda hiljem kasutades,” põhjendas Tann. “Paraku tuleb parki rajades võtta ka puid maha, teeme seda võimalikult minimaalselt, kuid sellest ei pääse, mistõttu on plaan teha suur puude istutamise aktsioon ning kaasata sellesse discgolfi kogukonda ja teisi huvilisi,” lisas ta.

Juulis 2017 tegid kohalikud noored külavanem Raimo Tannile ettepaneku ehitada Viimsisse discgolfi park, aga külaseltsil vajalikud rahalised vahendid puudusid. Seetõttu korraldas külavanem Hooandja portaalis raha kogumiseks aktsiooni, mille raames annetasid 47 eraisikut ja 2 ettevõtet - Favorte OÜ ja Goworkabit - Viimsi discgolfi pargi rajamiseks kokku 14 142 eurot. “Minu poolt suur, suur tänu kõikidele toetajatele,” sõnas Tann.

Viimsi keskusest discgolfi parki. Foto: erakogu

Projekt on läinud planeeritust kallimaks, kuna esialgu planeeritud asukohale tuli leida asendus Lubja külas Linnakumetsa kinnistul ja vajalik on ehitada parkla. Oma õla pani alla Viimsi vald, kelle hallatav osaühing Viimsi Haldus on nüüd ka projekti tellija.

Discgolf on hasarti tekitav sportmäng, kus mängijad peavad võimalikult väheste visete arvuga spetsiaalse lendava taldriku viskama discgolfi korvi. Mängu võitjaks on see, kes väiksema visete arvuga läbib etteantud raja. Mäng sarnaneb oma põhimõttelt tavalise palli-golfiga, selle vahega, et palli ja kepi asemel on ketas ja spetsiaalne kettidega korv.

Osaühing Viimsi Haldus kutsub osalema hankes “Viimsi discgolfi raja projekteerimine ja ehitamine” (viitenumber 202746), mille tulemusena on plaan leida tööde teostaja, kes projekteerib ja ehitab valmis AA-klassile vastava 18 korviga discgolfi pargi koos parklaga 70 autole.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 6. detsember 2018.