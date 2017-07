Viiest viis: Kalevi poisid sakutasid taas soomlasi

Laupäeval võttis Kalev RFC ragbiklubi järjekordse võidu Soome liigas, kui Turu meeskond alistati nende kodumurul skooriga 30:20. Sellel hooajal Soome liigas mängimist alustanud Kalevi ragbimeeskond pole veel kaotust tundma pidanud.

Sellegipoolest oli madin Turuga oluliselt tasavägisem kui nädal varem Kalevi staadionil võõrustatud mäng Espooga. Kodupubliku ees mänginud Turuu näitas head taset ning Kalev pidi endast andma kõik, et võit koju tuua. Pinget lisas mängule asjaolu, et paljud kogenud mängijad olid eelmise mängu ja paar nädalat tagasi Tallinnas toimunud rahvusvahelise olümpiaragbi turniiri tõttu rivist väljas. Seevastu said mänguaega paljud uued mehed, kes korvasid vähese kogemuse oma südikuse ja mängutahtega.

Eriti pingeliseks kujunes teine poolaeg, mil Kalev mängis vähemuskoosseisus, sest 15 Turu mehe vastu oli Kalevil platsil vaid 13. Nimelt sai teise poolaja alguses vaieldavatel alustel punase kaardi Mihkel Pärn ning kümme minutit enne mängu lõppu tuli vigastusega väljakult ära Guillaume Chauvet. Selleks ajaks olid kõik vahetused ära kasutatud ning nii pididki 13 kalevlast andma endast kaitsemängus kõik, et säilitada saavutatud edu.

Järgmisena jookseb Kalev platsile juba 12. augustil kodustaadionil Tampere klubi vastu, keda võib pidada üheks tugevamaks vastaseks. Kalevi poiste jaoks tuleb see üks keerulisemaid mänge selles divisjonis, ent kodupubliku jaoks saab see kindlasti olema vägev elamus.