Vihma tõttu peatatud Tartu Rulluisusprindi võit läks Lätti

Täna peetud 7. Tartu Rulluisusprindi võitjaks krooniti meestest lätlane Roberts Pundurs, naistest astus poodiumi kõrgeimale astmele Enel Kõrva. Väljalangemissõitude alguses aga avanesid taevaluugid, mistõttu pandi paremusjärjestus paika eelsõitude tulemuste põhjal.

Tänavu võisteldi esmakordselt 600-meetrise distantsi asemel põnevas ja kiires 100-meetrises sprindis. Kvalifikatsioonis näitas parimat minekut lätlane Roberts Pundurs (aeg 11,068), kes edestas kohalikke välejalgasid Mart Markust ja Marten Liivi ligi kuue kümnendikuga. Naiste konkurentsis oli taas stardis viimasel kolmel aastal Tartu Rulluisusprindil triumfeerinud Enel Kõrva, kes oli ka eelsõidus kiireim (aeg 12,644), edestades venelannat Julia Barakovat (+0,653) ja Elizabeth Jõgit (+0,721). Rahvasprintides olid kvalifikatsioonis väledaimad lätlased: meeste seas Arvis Miezitis (12,197) ning naistest Signe Malnaca (13,724).

Juba eelnevalt võistluseks prognoositud tugev vihm jõudis Tartusse kohale väljalangemissõitude algfaasis. Sprinterite ning žürii ühise arutelu tulemusena otsustatigi võistlusele joon alla tõmmata ning autasustamine teha eelsõitude tulemuste baasil. „Mitte ühtegi rulluisusprinti ei peeta märgades tingimustes, sest see on liiga ohtlik. Paar sportlast oleksid tahtnud märjal asfaldil jätkata, kuid valdav enamus siiski mitte – homme on ju sportlastel veel pikk sõit ees,“ kommenteeris otsust võistluse peakohtunik Robert Peets.

Kokku osales 7. Tartu Rulluisusprindil 48 rulluisutajat. Homme leiab aset 11. Tartu Rulluisumaraton, 42 km pikkune põhidistants saab avalähte kell 13.