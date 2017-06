VIDEOD: Jõulumäel sai avapaugu uues kuues discgolfi võistlus Innova Baltic Tour

29-30. aprillil sai avapaugu uues kuues Innova Baltic Tour ning seda discgolfivõistluste korraldamiseks ideaalseid tingimusi pakkuvas Jõulumäe Tervisespordikeskuses. Osalejaid oli neljast riigist kokku 78 ning mõõtu võeti üksteiselt neljas osalusklassis.

Kui võistlusele eelnenud päeval said Baltimaade parimad discgolfarid modifitseeritud kollase rajaga tutvuda nautides ideaalset Eesti kevadilma, siis avapäeval oli pilt kardinaalselt teine. Vähesed plusskraadid, pidevad sademed ning keerutavad tuuleiilid panid mängijad väga rasketesse tingimustesse, mis tõi omakorda kaasa kesised tulemused skoorides ning tuli ette ka katkestamisi.

Open klassis ei mänginud üllatuslikult mitte keegi ennast esimese ringiga miinusesse ja vaid viis mängijat suutsid võtta par´i: Kristo Vaikmaa (Team DiscSport.ee), Ardi Mark (Anima:l Discgolf), Jörgen Puis (Team L64), Krister Tammjärv (Team Prodigy Baltic) ja Urmas Lääne (Team DiscSport.ee). Mastersites näitasid parimat tulemust +4 üle pari Viljar Rebane (Discgolfiklubi Hole-in-One) ja Marko Kivi (Baribal Discgolf). Naiste divisjonis oli seis väga intrigeeriv ning minimaalsete vahedega oli esikolmiku järjestus Liis Päid (Team Prodigy Baltic), Kristin Tattar (Team L64) ja Anneli Tõugjas (Anima:l Discgolf). Kahe juuniori omavahelise võitluse jõujooned pani edasiseks võistluseks kindlalt paika Karl Aaron Sikka (Team DiscSport.ee), kelle skooriks jäi +10 üle pari.

Teise ringi ajal valitsesid natuke paremate ilmaolud ning see peegeldus kohe ka üldistes tulemustes. Open klassis suutsid miinust näidata kaheksa mängijat ning esimese päeva järel võtsid liiderpoolis kohad sisse Krister Tammjärv, Kristjan Allemann (Aegviidu Spordiklubi KAKK), Siim Isup ja Kristo Vaikmaa. Peale mastersite ühe liidri Marko Kivi (Baribal Discgolf) katkestamist ei võtnud Viljar Rebane hoogu maha ja tegi -1 alla pari oma klassi parima ringi ja võis nautida esimese päeva lõpus üpriski turvalist edu jälitajate ees. Naiste klassis tõstis oma mängutaset võrreldes teistega kõige enam Kristin Tattar ning skoor +7 üle pari tähendas viimasele ringile vastu minnes 8-viskelist edu Liis Päidi ees.

Pühapäevase ringi ajal oli ilmataat mängijate vastu oluliselt leebem, kohati võis aimata päikest ning julgeimad võtsid ära mütsid ja kindadki... Open klassis oli hammas hamba vastu võitlus viimaste korvideni. Kahe päeva jooksul head mängu näidanud Krister Tammjärv suutis konkurentide rünnakutele vastu pidada ning karjääri tähtsamaid võite üldskooriga -9 alla pari oli tõsiasi.

Kristjan Allemann ja Siim Isup pidid 2. ja 3. koha väljaselgitamiseks minema veel ümbermängimisele, sest üldskoor oli mõlemal -8 alla pari. Oma edukale võistlusele pani ümbermängimisel ilusa punkti Kristjan Allemann, kelle ülipikk birdie putt juba esimesel korvil leidis tee kettidesse ning tasuks 2. koht. Mastersite hulgas leidis hea hoo üles Raimo Kimmel (Team L64), kelle -2 alla pari oli omas klassis ringi parim tulemus ja tõstis ta kokkuvõttes 2. kohale.

Viljar Rebase üldvõitu seekord siiski keegi ohustada ei suutnud, üldskoor +6 üle pari. Kolmandaks võitles end Alar Lepikult (Nõmme discgolfi klubi Drive In) üldskooriga +20 üle pari. Naiste hulgas võttis kindla võidu Kristin Tattar, üldskoor +31 üle pari. Anneli Tõugjase võistluste parim ring ning Liis Päidi võistluste kehvim ring tähendas omavahel kohtade vahetamist ning vastavalt 2. ja 3. koha tulemust. Kahe juuniori hulgas võttis võidu Karl Aaron Sikka üldskooriga +22 üle pari.

