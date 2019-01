VIDEO | Võitlus Tõrvandi discgolfipargi eest: vaata, kuidas vastuste eest kõrvale vingerdanud vallavolikogu esimees Kreisiraadiot teeb

Discgolfi harrastajate miiting Tõrvandis Foto: Jan Henrik Pärnik

Tõrvandi parkmetsas on puhkenud suur discgolfisõda, sest hõõrumine kettalennutajate ja kohalike vahel on läinud väga teravaks. Eile kogunes seetõttu suur hulk kettagolfareid parki miitingule, näitamaks kohalikule vallavalitsusele, kui suur on selles metsas mängimisvõimalusest huvitatud inimeste hulk.