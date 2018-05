VIDEO | Vanameister pakkus snuukri MMi poolfinaalis imelise löögi

Kaotusseisul 11:13 tegi Williams seejuures ühe imelise löögi, mis ta mängu tagasi tõi. Viiekordne maailmameister Ronnie O'Sullivan nimetas Eurospordi otse-eetris seda lööki suisa "uskumatuks". Vaata videot:

“UNBELIEVABLE!”

Ronnie O’Sullivan can't believe this plant shot from Mark Williams… and neither can we! 😱#EurosportSnooker pic.twitter.com/HWbLTE0RPG

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 5, 2018