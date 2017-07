VIDEO | Valitsev Eesti meister discgolfis Silver Lätt: enne suurturniiri on kõdi kõhus

Valitsev Eesti meister discgolfis ja kõrgeima reitinguga kodumaine mängija Silver Lätt rääkis enne Estonian Open 2017 algust, milliste tunnetega ta läheb võistlusele.

"Üle pika aja enne suurturniiri on kõdi kõhus, et rohkem kui tavaliselt on olnud," ütles Lätt. "Viimased võistlused on olnud pingevabad aga ma usun, et see on just halb märk. Tänane kõdi ma loodan toob head."