VIDEO | Uskumatu lugu! Sportvõimlemise MM-il oli medalit võitmas 43aastane "vanaema"

Naiste üksikalade toenghüppe harjutuses jäi esimesena poodiumilt välja 43aastane Usbekistani esindaja Oksana Tšusovitina. Enamus konkurentidele ema rolli sobiv Tšusovitina sai tulemusega 14,300 punkti. Ettepoole mahtusid Simone Biles (USA), Shallon Olsen (Kanada) ja Alexa Moreno (Mehhiko).

Harukordset pika karjääri jooksul on Tšusovitina võistelnud 16 MM-il ja seitsmel olümpial. Kaheksas on plaanides. Tema ainus olümpiakuld pärineb 1992. aastast (!!!), 2008. aastal lisandus auhinnakappi olümpiahõbe. Maailmameistrivõistlustel on ta võitnud 11 medalit, neist kolm kuldset. Ebareaalne lugu, kui arvestada spordiala nooruslikku eripära.

Kui Tšusovitina pääseb 2020. aasta Tokyo olümpiale on ta 100 aasta lõikes kõige eakam olümpiavõimleja.

Toenghüppe harjutuses kulla võitnud ameeriklanna Simone Biles tõusis MM-tiitlite arvult kõigi aegade edukaimaks sportvõimlejaks. Tal on auhinnakollektsioonis 13 maailmameistrivõistluste kulda.

Toenghüppe finaal, kuhu pääses kaheksa paremat: