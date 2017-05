VIDEO: Tehnoloogia, tule appi! Vaata kohtuniku vastuolulist otsust snuukri MM-i finaalis!

Eile Sheffieldis teise järjestikuse snuukri MM-tiitli võitnud Mark Selby jäi viimasel päeval 23. freimis vastasele John Higginsile snuukrit tehes ehk võimatut olukorda ette mängides kohtunikuga eriarvamusele.

Selby üritas ligi 8 cm kauguselt valge palli musta kõrvale toimetada selliselt, et Higgins ei saaks oma lööki sooritada ilma karistuspunkte teenimata. Kuigi mees oli veendunud, et valge pall puudutas musta, ei tuvastanud seda pea- ega videokohtunike silmad. Viga läks seega kirja Selbyle, kuid tiitli saatust see moment õnneks ei otsustanud.

Tennises on erimeelsuste vältimiseks kasutusele võetud "kotkasilm", jalgpallis väravajoonetehnoloogia. Mis küll aitaks vaeseid snuukrimehi?