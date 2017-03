VIDEO: Südantlõhestav ülestunnistus: Sydney olümpiapronks räägib enda seksuaalsest väärkohtlemisest

Ameerika Ühendriikides on käimas ühiskondlikult eriti tundlik ja emotsionaalne juurdlus seksuaalse väärkohtlemise massiliste juhtumite kohta USA võimlemiskoondises.

Senati ees tunnistusi andnud endised tippsportlased laususid pisarsilmil, et koondise ametnikud kuritarvitasid neid ära ja tegid seda aastaid.

2000. aasta Sydney olümpiapronksi Jamie Dantzscheri sõnul peaks alaliidu üks põhilisi ülesandeid olema sportlase kaitsmine kõikvõimalike ohtude eest, aga seda ei tehtud. Koondise arst Larry Nassar väärkohtles seksuaalselt noori tippsportlasi aastakümneid. "Alaliit vaatas sellele kõigele läbi sõrmede ja ei võtnud midagi ette. Ei takistanud ametnike ja treenerite poolt laste suhtes toime pandud seksuaalset vägivalda. Ma olin 12-aastane kui mind hakati väärkohtlema," rääkis Dantzscher läbi elatud kannatustest. Ta tunnistas, et ei hoomanud pikka aega, et teda on väärkoheldud ja see teadmine saabus alles aastaid hiljem. Milles väärkohtlemine täpsemalt seisnes, jääb avalikkusele esialgu mõistatuseks.

Atlanta olümpiavõitja Dominique Moceanu sõnul tekkis USA võimlemises hirmu, alandamise ja seksuaalse väärkohtlemise kultuur legendaarsete treenerite Bela ja Martha Karolyi võimuka tegutsemise ajal. Hilisemalt see kultuur süvenes veelgi.

Kauaaegne USA võimlemiskoondise arst Larry Nassar viibib süüdistatuna Michigani vanglas ja ootab kohtuotsust.