VIDEO | Ronnie O'Sullivan otsustas teda tähtsate löökide ajal segama tulnud fänniga omapäraselt käituda

Kui jalgpallivõistlustel tuleb ikka ette, et mõni hullunud fänn jookseb palliplatsile, siis English Openi snuukriturniiril tormas ka üks pealtvaataja snuukrilaua äärde. Kuna O'Sullivan ei ole just tavapärase käitumisega sportlane, siis otsustas ta sissetungijale anda võimaluse ka oma oskusi näidata. Kõige paremateks need oskused siiski ei osutunud.

Kaheksandikfinaalis läheb O'Sullivan nüüd vastamisi Robert Milkinsi või John Higginsiga.

What a way to end the tie... 😂@ronnieo147 gets a helping hand as he books his place in the last 16 of the #EnglishOpen pic.twitter.com/KCNGh7z5fw— Eurosport UK (@Eurosport_UK) October 19, 2017