VIDEO | Pedofiiliks ostunud USA võimlemiskoondise arst pandi 60 aastaks trellide taha

Endisele USA võimlemiskoondise arstile Larry Nassarile määrati neljapäeval lapsporno kogumise eest 60-aastane vanglakaristus. Jaanuaris astub mees uuesti kohtu ette seoses alaealiste võimlejate, sealhulgas ka olümpiamedalistide, seksuaalse ahistamise süüdistusega.

Michigani osariigi kohtunik Janet Neff pööras eile täitmisele prokuröri nõutud 60-aastase vanglakaristuse, mille 54-aastane Nassar teenis lasteporno valmistamise ja kogumise eest.

Nassari advokaat Matt Newburgi sõnul on mees "laastatud" ja kahetseb oma tegu väga. Ta tunnistas end tuhandete lapsporno piltide ja videote omamises süüdi juba juulis. Kollektsioon on kokku korjatud aastatel 2003-2016.

Jaanuaris peab Nassar uuesti kohtu ette tulema seoses seksuaalse ahistamisega, mis on seotud tema enda alaealiste patsientidega. Sellel istungil on lubanud tunnistusi anda rohkem kui 120 ohvri vanemad.

Tõenäoliselt istub Nassar, kes on USA võimlemiskoondise arstina käinud neljal olümpial, vanglas kogu oma ülejäänud elu.

"Ta kuritarvitas mu usaldust ja mu keha, jättes mu psüühikale igavesed armid," ütles tänaseks 21-aastane Londoni olümpiavõitja McKayla Maroney ametlikus tunnistuses, vahendab Reuters.

"Alaliit vaatas sellele kõigele läbi sõrmede ega võtnud midagi ette. Ei takistanud ametnike ja treenerite poolt laste suhtes toime pandud seksuaalset vägivalda. Ma olin 12-aastane, kui mind hakati väärkohtlema," rääkis märtsis 2000. aasta Sydney olümpiapronks Jamie Dantzscher.

Ta tunnistas, et ei hoomanud pikka aega, et teda on väärkoheldud ja see teadmine saabus alles aastaid hiljem. Milles väärkohtlemine täpsemalt seisnes ta ei täpsustanud.